Россиянка Анна Блинкова отдала сопернице лишь два гейма на старте «Ролан Гаррос» — 2023

56-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова одержала разгромную победу на старте Открытого чемпионата Франции – 2023.

В стартовом для себя матче Блинкова со счётом 6:0, 6:2 обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр (84-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 56 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Бонавентюр ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Блинковой на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Каролин Гарсия (Франция, 5) — Сиюй Ван (Китай).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.