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Россиянка Анна Блинкова отдала сопернице лишь два гейма на старте «Ролан Гаррос» — 2023

Россиянка Анна Блинкова отдала сопернице лишь два гейма на старте «Ролан Гаррос» — 2023
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56-я ракетка мира российская теннисистка Анна Блинкова одержала разгромную победу на старте Открытого чемпионата Франции – 2023.

В стартовом для себя матче Блинкова со счётом 6:0, 6:2 обыграла представительницу Бельгии Исалин Бонавентюр (84-я ракетка мира). Встреча теннисисток продлилась 56 минут. Блинкова два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Бонавентюр ни одного эйса, пять двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Следующей соперницей Блинковой на «Ролан Гаррос» станет победительница матча Каролин Гарсия (Франция, 5) — Сиюй Ван (Китай).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 19:00 МСК
Анна Блинкова
56
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		0  
         
Исалин Бонавентюр
84
Бельгия
Исалин Бонавентюр
И. Бонавентюр
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