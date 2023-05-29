Анастасия Павлюченкова: украинки не хотят пожимать нам руки? Ну что я могу сделать?

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как относится к тому, что украинки отказываются пожимать россиянкам руки после матчей из-за ситуации на их родине.
«Что ж, по ситуации с рукопожатием, я действительно не хочу это комментировать, потому что это длится слишком долго, а я здесь ради тенниса. Ну и, во-вторых, я не контролирую других игроков на корте. Не хотят пожимать руки? Ну что я могу сделать?» — сказала Павлюченкова на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».
Отметим, что ранее, в первом круге «Ролан Гаррос» украинка Марта Костюк была освистана болельщиками из-за того, что не стала пожимать руку белоруске Арине Соболенко после поражения от неё.
- 29 мая 2023
-
20:31
-
20:25
-
19:56
-
19:52
-
19:51
-
19:42
-
19:27
-
19:19
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:37
-
18:35
-
18:22
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:52
-
17:21
-
17:18
-
16:51
-
16:31
-
16:15
-
16:02
-
16:00
-
15:24
-
14:30
-
14:22
-
13:54
-
13:52
-
13:30
-
13:15
-
13:02
-
12:44
-
12:22