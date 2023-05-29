Анастасия Павлюченкова: украинки не хотят пожимать нам руки? Ну что я могу сделать?

Финалистка Открытого чемпионата Франции 2021 года, олимпийская чемпионка 2020 года в миксте российская теннисистка Анастасия Павлюченкова рассказала, как относится к тому, что украинки отказываются пожимать россиянкам руки после матчей из-за ситуации на их родине.

«Что ж, по ситуации с рукопожатием, я действительно не хочу это комментировать, потому что это длится слишком долго, а я здесь ради тенниса. Ну и, во-вторых, я не контролирую других игроков на корте. Не хотят пожимать руки? Ну что я могу сделать?» — сказала Павлюченкова на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

Отметим, что ранее, в первом круге «Ролан Гаррос» украинка Марта Костюк была освистана болельщиками из-за того, что не стала пожимать руку белоруске Арине Соболенко после поражения от неё.