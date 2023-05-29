Элина Свитолина рассказала, как относится к скандалу вокруг матча Костюк с Соболенко

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина отреагировала на скандал вокруг её соотечественницы Марты Костюк.
Напомним, проиграв в первом круге «Ролан Гаррос» второй ракетке мира из Беларуси Арине Соболенко, Костюк в очередной раз отказалась от рукопожатия, после чего столкнулась с осудительным освистыванием болельщиков.
«Вернувшись в тур, я обнаружила только то, что вокруг этой ситуации очень много мусора, в то время как мы должны сосредоточиться на том, что является главным в происходящем – это многие украинцы, которые нуждаются в помощи и поддержке. Знаете, мы все фокусируемся на таких вещах, как пустые слова, поступки, которые не помогают выправить ситуацию, не помогают ничему.
Так что я сейчас сосредоточена на помощи украинцам и призываю к этому каждого. В этом главный смысл – помогать детям, женщинам, которые потеряли мужей. Мы упускаем из виду главное – людей, которые как никогда нуждаются в помощи. Дети теряют родителей.
Вместо этого мы говорим ни о чём. Это пустые, совершенно пустые слова. Они не помогают», — сказала Свитолина на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».
- 29 мая 2023
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