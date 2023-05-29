Аванесян не смогла сдержать слёз после сенсационной победы над Бенчич на «Ролан Гаррос»

134-я ракетка мира, 20-летняя российская теннисистка Элина Аванесян не смогла сдержать слёз после сенсационной победы в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

Напомним, лаки-лузер Аванесян со счётом 6:3, 2:6, 6:4 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года, 12-ю ракетку мира из Швейцарии Белинду Бенчич (12). Продолжительность встречи составила 2 часа и 21 минуту. Это первая в карьере россиянки победа в основной сетке турнира «Большого шлема» (она играет в ней во второй раз).

Следующей соперницей Аванесян станет представительница Франции Леолия Жанжан (WC).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.