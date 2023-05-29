Борна Чорич вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции

Хорватский теннисист Борна Чорич вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда соревнований 15-й сеяный Чорич нанёс поражение представителю Аргентины Федерико Кории со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3, 6:3. Встреча продолжалась 4 часа 12 минут.
Чорич 11 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 8 из 24 брейк-пойнтов. Кория подал три эйса, девять раз ошибся на подаче и реализовал пять брейк-пойнтов.
Чорич в восьмой раз играет на «Ролан Гаррос». Четыре раза он добирался до третьего круга соревнований. Для Кории это четвёртое выступление на Открытом чемпионате Франции. Лучшего результата (выход в третий круг) он добился на дебютном для себя турнире в 2020 году.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Чорич сыграет с ещё одним аргентинцем Педро Качином.
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