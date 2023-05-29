«Остановите насилие». Джокович поддержал сербов Косова после победы на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович после убедительной победы на старте «Ролан Гаррос» — 2023 оставил на камере политическое высказывание. Он выступил в поддержку сербов в Косове.
Сегодня, 29 мая, свыше 50 человек получили травмы во время столкновений на севере Косова.
«Косово — сердце Сербии. Остановите насилие», — написал Джокович на камере.
Отметим, что до этого Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косова как независимого государства в 2008 году, тогда он записал видеообращение для митинга в Белграде.
В матче первого круга Открытого чемпионата Франции третий сеяный Джокович нанёс поражение представителю США Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).
- 29 мая 2023
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