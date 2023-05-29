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«Он сам любит рыть себе яму». Фанаты призывают отстранить Джоковича от «Ролан Гаррос»

«Он сам любит рыть себе яму». Фанаты призывают отстранить Джоковича от «Ролан Гаррос»
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович подвергся жёсткой критике после политического высказывания на камере. Некоторые даже призывают отстранить его от «Ролан Гаррос».

Напомним, одержав победу на старте «Ролан Гаррос», Джокович написал на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие».

«Новаку Джоковичу следует запретить любую спортивную деятельность. Очень и очень опасно позволять ему распространять лживую пропаганду, которая привела к гибели тысяч косовских албанцев»;
«Его действия способствуют не только пропаганде ненависти, но и увековечиванию конфликтов и разногласий»;
«Расизму и шовинизму нет места в спорте»;
«Этот парень просто любит рыть себе могилу»;
«Ролан Гаррос» должен дисквалифицировать его за использование их турнира для пропаганды расизма», — написали пользователи в социальных сетях.

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