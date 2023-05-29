Джокович — о публичной поддержке сербов Косова: не буду оправдываться, сделал бы это снова

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал то, что, оставив послание на камере после стартовой победы на «Ролан Гаррос», поддержал косовских сербов. Это вызвало резонанс в обществе.
«Я не политик и не собираюсь участвовать в политических дискуссиях. Мне как сербу очень больно из-за того, что происходит в Косове, наших людей выгоняют из муниципалитетов. Это меньшее, что я мог сделать, я чувствую ответственность как общественный деятель и сын человека, родившегося в Косове, я чувствую необходимость оказать поддержку всей Сербии. Я не знаю, что ждёт сербский народ и Косово в будущем, но очень важно показать поддержку. Не знаю, что будет, знаю, что были замечания со стороны зарубежных журналистов, не знаю, накажут ли меня. Я не буду оправдываться, я сделал бы это снова.
Я против войн и любых конфликтов, я всегда говорил об этом публично. Эта ситуация с Косовом является прецедентом в соответствии с уставом ООН и всеми правами, мне очень жаль, что мы находимся в той ситуации, в которой находимся. Косово — наш очаг, наш оплот, самое большое сражение произошло там, там находятся самые важные монастыри», — приводит слова Джоковича Telegraf.
- 29 мая 2023
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