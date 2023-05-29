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Вероника Кудерметова потерпела поражение от 100-й ракетки мира на старте «Ролан Гаррос»

Вероника Кудерметова потерпела поражение от 100-й ракетки мира на старте «Ролан Гаррос»
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11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сенсационно завершила выступление в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

В стартовом для себя матче Кудерметова (11) со счётом 3:6, 1:6 проиграла 100-й ракетке мира представительнице Словакии Анне Шмидловой. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Кудерметова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Шмидловой один эйс, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти заработанных.

Стоит отметить, что Кудерметова лишь один раз за весь матч взяла свою подачу.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 20:45 МСК
Вероника Кудерметова
11
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Анна Шмидлова
100
Словакия
Анна Шмидлова
А. Шмидлова
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