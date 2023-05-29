Вероника Кудерметова потерпела поражение от 100-й ракетки мира на старте «Ролан Гаррос»

11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова сенсационно завершила выступление в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

В стартовом для себя матче Кудерметова (11) со счётом 3:6, 1:6 проиграла 100-й ракетке мира представительнице Словакии Анне Шмидловой. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Кудерметова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Шмидловой один эйс, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти заработанных.

Стоит отметить, что Кудерметова лишь один раз за весь матч взяла свою подачу.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 49 600 000. Действующей чемпионкой женского турнира является первая ракетка мира полька Ига Свёнтек.