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19-летний дебютант Люка Ван Аш не пустил во 2-й круг полуфиналиста «Ролан Гаррос» — 2018

19-летний дебютант Люка Ван Аш не пустил во 2-й круг полуфиналиста «Ролан Гаррос» — 2018
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Французский теннисист Люка Ван Аш вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда соревнований 19-летний Ван Аш нанёс поражение итальянцу Марко Чеккинато со счётом 6:1, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Ван Аш подал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. Чеккинато подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не использовал четыре возможности взять подачу соперника.

Ван Аш дебютирует на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, Чеккинато в седьмой раз играет на Открытом чемпионате Франции, где в 2018 году добирался до полуфинала.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Ван Аш сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, посеянным под 29-м номером.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
29 мая 2023, понедельник. 20:35 МСК
Люка Ван Аш
82
Франция
Люка Ван Аш
Л. Ван Аш
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
1 		1 3    
             
Марко Чеккинато
72
Италия
Марко Чеккинато
М. Чеккинато
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