19-летний дебютант Люка Ван Аш не пустил во 2-й круг полуфиналиста «Ролан Гаррос» — 2018

Французский теннисист Люка Ван Аш вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда соревнований 19-летний Ван Аш нанёс поражение итальянцу Марко Чеккинато со счётом 6:1, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.
Ван Аш подал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. Чеккинато подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не использовал четыре возможности взять подачу соперника.
Ван Аш дебютирует на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, Чеккинато в седьмой раз играет на Открытом чемпионате Франции, где в 2018 году добирался до полуфинала.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Ван Аш сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, посеянным под 29-м номером.
- 29 мая 2023
-
23:41
-
23:27
-
23:18
-
22:58
-
22:45
-
22:32
-
22:32
-
22:22
-
22:03
-
21:53
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:12
-
20:59
-
20:45
-
20:41
-
20:31
-
20:25
-
19:56
-
19:52
-
19:51
-
19:42
-
19:27
-
19:19
-
18:57
-
18:55
-
18:47
-
18:37
-
18:35
-
18:22
-
18:10
-
18:02
-
17:59
-
17:52