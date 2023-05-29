19-летний дебютант Люка Ван Аш не пустил во 2-й круг полуфиналиста «Ролан Гаррос» — 2018

Французский теннисист Люка Ван Аш вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда соревнований 19-летний Ван Аш нанёс поражение итальянцу Марко Чеккинато со счётом 6:1, 6:1, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 58 минут.

Ван Аш подал один эйс, один раз ошибся на подаче и реализовал 7 из 13 брейк-пойнтов. Чеккинато подал три эйса, допустил одну двойную ошибку и не использовал четыре возможности взять подачу соперника.

Ван Аш дебютирует на «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, Чеккинато в седьмой раз играет на Открытом чемпионате Франции, где в 2018 году добирался до полуфинала.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Ван Аш сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной, посеянным под 29-м номером.