Вероника Кудерметова допустила 40 невынужденных ошибок за два сета на «Ролан Гаррос»
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11-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова допустила 40 невынужденных ошибок за 16 геймов в матче первого круга Открытого чемпионата Франции – 2023.
Напомним, в стартовом для себя матче Кудерметова (11) со счётом 3:6, 1:6 проиграла 100-й ракетке мира представительнице Словакии Анне Шмидловой. Встреча продлилась 1 час и 20 минут. Кудерметова два раза подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из трёх. На счету Шмидловой один эйс, одна двойная ошибка и семь реализованных брейк-пойнтов из десяти заработанных.
Стоит отметить, что Кудерметова — пока единственная из 15 представителей России, кому не удалось преодолеть первый круг «Ролан Гаррос» — 2023.
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