Новак Джокович фразой Коби Брайанта ответил на негатив в свой адрес в социальных сетях

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал результаты опроса, согласно которому он получил больше всего негативных комментариев в «Твиттере» и «Фейсбуке» из всех игроков обоих туров.
«Вас это удивляет? Я бы удивился, если бы было как-то иначе. У Коби Брайанта была отличная цитата: «Ненавистники – это хорошая проблема. Никто не ненавидит хороших. Они ненавидят великих». Я никого не ненавижу в жизни, и я не испытываю таких эмоций и не воспитываю своих детей подобным образом. Ненависть – это ужасно негативная эмоция, и, если кто-то испытывает её ко мне, это многое говорит об этом человеке.
Я бы никогда и ничего не изменил в своей жизни. Да, я совершил много ошибок, но по крайней мере я оставался собой. Я бы сто раз предпочёл оставаться собой, чем один раз последовать системе. Хотя это то, что сейчас любят и принимают больше всего», — приводит слова Джоковича Novosti.rs.
- 29 мая 2023
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