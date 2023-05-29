Янник Синнер вышел во второй круг «Роллан Гаррос»

Итальянский теннисист Янник Синнер вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В матче первого раунда соревнований восьмой сеяный Синнер нанёс поражение французу Александру Мюллеру со счётом 6:1, 6:4, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 46 минут.

Синнер пять раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 6 из 10 брейк-пойнтов. Мюллер подал три эйса, ни разу не ошибся на подаче и не использовал две возможности взять подачу соперника.

21-летний Синнер в четвёртый раз выступает на «Ролан Гаррос». Лучшего результата он добился на своём дебютном турнире в 2020 году, когда вышел в четвертьфинал. Мюллер в третий раз сыграл в основной сетке Открытого чемпионата Франции, но барьер первого круга ни разу не преодолел.

За выход в третий круг «Ролан Гаррос» Синнер сыграет с представителем Германии Даниэлем Альтмайером.