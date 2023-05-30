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Видеообзор стартового матча на «Ролан Гаррос» — 2023 первой ракетки мира Карлоса Алькараса

Видеообзор стартового матча на «Ролан Гаррос» — 2023 первой ракетки мира Карлоса Алькараса
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Испанский теннисист Карлос Алькарас уверенно стартовал на Открытом чемпионате Франции в статусе первой ракетки мира. В матче первого круга грунтового турнира «Большого шлема» Алькарас за 1 час 57 минут нанёс поражение итальянцу Флавио Коболли, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:0, 6:2, 7:5.

Алькарас трижды подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 из 18 брейк-пойнтов. Коболли подал один эйс, четыре раза ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

20-летний Алькарас в третий раз играет на «Ролан Гаррос». В прошлом году он дошёл до четвертьфинала. Коболли дебютировал в основной сетке.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Алькарас сыграет с представителем Японии Таро Дэниэлом.

Видео можно посмотреть на канале Roland-Garros на YouTube. Права на видео принадлежат Roland Garros (ITF).

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