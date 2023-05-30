Свитолина — публике на «Ролан Гаррос»: возможно, вы увидите, как моя дочь играет в теннис

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония), бывшая третья ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась эмоциями от возвращения на «Ролан Гаррос» после рождения дочери Скай. Свитолина – супруга французского теннисиста Гаэля Монфиса.

Ранее, в матче первого круга «Ролан Гаррос» — 2023 Свитолина со счётом 6:2, 6:2 обыграла представительницу Италии, прошлогоднюю полуфиналистку Мартину Тревизан (24-я ракетка мира).

«Это особенный для меня момент, потому что наша дочь наполовину француженка и наполовину украинка, да, мы такая французско-украинская семья. Может быть, однажды вы увидите, как она играет в теннис (смеётся). Думаю, ей было бы весело. Для меня возвращение сюда и игра на таком высоком уровне в любом случае особенное событие», — сказала Свитолина в интервью на корте.