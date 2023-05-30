Организаторы «Ролан Гаррос» отреагировали на политическое высказывание Новака Джоковича

Организаторы Открытого чемпионата Франции отреагировали на политическое высказывание сербского теннисиста Новака Джоковича после победы в матче первого круга с американцем Александром Ковачевичем (6:3, 6:2, 7:6 (7:1)). После матча Джокович оставил на камере надпись, выступив в поддержку сербов в Косове.
«Нет официальных правил «Большого шлема» относительно того, что игроки могут или не могут говорить. Федерация тенниса Франции не будет делать никаких заявлений или занимать какую-либо позицию по этому вопросу», — приводит заявление «Ролан Гаррос» Mirror.
Ранее Джокович публично выступал в защиту территориальной целостности Сербии и против признания Косова как независимого государства в 2008 году, тогда он записал видеообращение для митинга в Белграде.
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