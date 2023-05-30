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«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 30 мая

Сегодня, 30 мая, состоится третий игровой день на Открытом чемпионате Франции — 2023. Свои матчи первого круга проведут россиянки Мирра Андреева и Эрика Андреева.

Расписание первого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде

Примерное время начала матчей по московскому времени

12:00. Ангелина Калинина (Украина, 25) – Диан Парри (Франция, WC)

12:00. Мирра Андреева (Россия, Q) – Элисон Риске (США)

12:45. Лючия Бронцетти (Италия) – Онс Жабер (Тунис, 7)

13:30. Ольга Данилович (Сербия, Q) – Катерина Байндль (Украина)

14:00. Леся Цуренко (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия, 13)

14:00. Ребека Масарова (Испания) – Кори Гауфф (США, 6)

15:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q)

16:15. Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кристина Бушкэ (Испания)

17:30. Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Бьянка Андрееску (Канада)

17:30. Эрика Андреева (Россия, LL) – Эмма Наварро (США, WC)