«Ролан Гаррос» — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 30 мая

Сегодня, 30 мая, состоится третий игровой день на Открытом чемпионате Франции — 2023. Свои матчи первого круга проведут россиянки Мирра Андреева и Эрика Андреева.
Расписание первого дня «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде
Примерное время начала матчей по московскому времени
12:00. Ангелина Калинина (Украина, 25) – Диан Парри (Франция, WC)
12:00. Мирра Андреева (Россия, Q) – Элисон Риске (США)
12:45. Лючия Бронцетти (Италия) – Онс Жабер (Тунис, 7)
13:30. Ольга Данилович (Сербия, Q) – Катерина Байндль (Украина)
14:00. Леся Цуренко (Украина) – Барбора Крейчикова (Чехия, 13)
14:00. Ребека Масарова (Испания) – Кори Гауфф (США, 6)
15:30. Елена Рыбакина (Казахстан, 4) – Бренда Фрухвиртова (Чехия, Q)
16:15. Ига Свёнтек (Польша, 1) – Кристина Бушкэ (Испания)
17:30. Виктория Азаренко (Беларусь, 18) – Бьянка Андрееску (Канада)
17:30. Эрика Андреева (Россия, LL) – Эмма Наварро (США, WC)
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