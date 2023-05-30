Джокович прокомментировал победу над Ковачевичем в первом круге «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции третий сеяный Джокович нанёс поражение представителю США Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). После окончания матча Новак прокомментировал исход матча, а также высказался об игре соперника.

«Заслуга Алекса в том, что он играл очень хорошо, особенно в третьем сете, во второй части третьего сета, и заставил меня усерднее работать на победу. Он очень хороший, очень хороший парень. Мы несколько раз тренировались друг с другом во время Открытого чемпионата США несколько лет назад. И, очевидно, мы говорим на одном языке, у него сербские корни. Мы очень хорошо ладим. Я познакомился с его семьей, очень хорошими людьми.

Он старается изо всех сил, и я думаю, что у него есть игра. У него есть игра, без сомнения, чтобы пойти далеко по карьере. Как далеко — это зависит от разных вещей. Но, знаете, я был приятно удивлён его уровнем, учитывая, что на грунте он, может быть, не так много играл.

Кажется, я где-то видел, что он сказал, что тренировался в Сербии, пока ему не исполнилось 10 лет, на грунте, потому что большинство наших кортов в Сербии находятся на грунте. Позже он уехал в США и большую часть времени проводил на кортах с твёрдым покрытием.

Он играл очень хорошо, и он очень хорошо держался психологически. Я подавал на матч, он меня сломал. Ему надо отдать должное за боевой дух.

Вы знаете, конечно, я хочу доминировать над тем, против кого я играю, независимо от обстоятельств и того, кто находится по ту сторону сетки, но не всегда это получается. Я думаю, что играл очень хорошо и держал ситуацию под контролем в течение двух с половиной сетов, а затем потерял свою подачу, и всё стало немного не так для меня. Но мне удалось сдержать нервы и сыграть практически идеальный тай-брейк.

Так что в целом доволен своим уровнем. Я всегда могу играть лучше, я знаю, что могу это сделать, но, учитывая также условия, а сегодня они были довольно сложными из-за сильного ветра — это был хороший матч», — сказал Джокович на пресс-конференции после матча.