«Ролан Гаррос» — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 30 мая

Сегодня, 30 мая, пройдёт третий день турнира «Ролан Гаррос». В борьбу в первом круге соревнований вступит россиянин Даниил Медведев. Также на Открытом чемпионате Франции выйдут на старт четвёртая ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд и шестая ракетка мира из Дании Хольгер Руне.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с примерным расписанием матчей вторника, 30 мая.
«Ролан Гаррос». Мужчины. Первый круг. 30 мая
12:00. Элиас Имер (Швеция, Q) – Каспер Рууд (Норвегия, 4)
13:30. Александр Зверев (Германия, 22) – Ллойд Джордж Харрис (ЮАР, SR)
13:30. Александр Бублик (Казахстан) – Джулио Цеппьери (Италия, Q)
14:15. Тьяго Уайлд (Бразилия, Q) – Даниил Медведев (Россия, 2)
15:30. Хольгер Руне (Дания, 6) – Кристофер Юбэнкс (США)
17:00. Майкл Ммо (США) – Тейлор Фритц (США, 9)
17:00. Тимофей Скатов (Казахстан, Q) – Григор Димитров (Болгария, 28)
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