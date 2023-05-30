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Карацев прокомментировал ход матча первого круга «Ролан Гаррос» с Попыриным

Карацев прокомментировал ход матча первого круга «Ролан Гаррос» с Попыриным
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Российский теннисист, 62-я ракетка мира Аслан Карацев прокомментировал ход матча первого круга турнира «Ролан Гаррос», в котором спортсмен одержал победу над австралийцем Алексеем Попыриным, 85-й ракеткой мира, в четырёх сетах.

«В первом сете я начала играть в хороший теннис, тогда у Попырина первая подача не проходила. Я этим воспользовался и забрал первый сет, а во втором он начал всё попадать по линии с первой подачи. То есть было сложно брейкануть его, поэтому на тай-брейке я и проиграл. Во втором сете у меня было ощущение, что я чуть сбавил темп, стал менее агрессивно играть. В третьем сете мне тренер подсказал, что нужно сильнее подавать первую подачу и самому быть агрессивнее, настраивал бегать. И всё дальше сложилось в третьем и четвёртом сете.

Во втором сете игра только началась, счёт был 1:1. Это долгий матч из пяти сетов, равный счёт по партиям… Я отдышался и вышел с новыми силами», — приводит слова Карацева Youtube-канал «Больше!»

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