Алькарас прокомментировал победу в дебютном матче на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в дебютном матче на «Ролан Гаррос». Напомним, Алькарас уверенно вышел во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» – Открытого чемпионата Франции. В стартовом матче он нанёс поражение итальянцу Флавио Коболли, начавшему соревнования с квалификации, со счётом 6:0, 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 57 минут.

«Думаю, я отлично сыграл. Это было отличное начало „Ролан Гаррос“, отличный матч. Знаете, в третьем сете у меня были небольшие проблемы. В конце мой соперник играл на хорошем уровне, так что я очень рад пройти первый раунд…

Я чувствовал, что не могу проиграть ни одного сета. В то же время я думал, что выиграть будет легче, чем оказалось на самом деле. Любой матч может перевернуться в каждом сете. Но в начале матча я чувствовал себя непобедимым", — сказал Алькарас на пресс-конференции.