Алькарас: быть номером один — это лучшее чувство в мире!

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих успехах и любви со стороны болельщиков.

«Мне было около 10 лет, когда я начал задумываться о профессиональной карьере, о своих мечтах. В том возрасте я начал думать, и это прекрасное чувство, когда понимаешь, что это всё произошло со мной спустя 10 лет. Это какое-то сумасшествие для меня.

Я правда думаю, что лучшее чувство в мире — это быть номером один, знать, что я быстро достиг своей мечты!

На «Ролан Гаррос» я чувствую любовь людей. Я не знаю, поддерживают ли меня фанаты отсутствующего Рафаэля Надаля или нет, но я чувствовал [в матче первого круга] энергию толпы. Я чувствовал любовь, и это здорово", — сказал Алькарас на пресс-конференции.