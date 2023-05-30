Алькарас: быть номером один — это лучшее чувство в мире!
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Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас высказался о своих успехах и любви со стороны болельщиков.
«Мне было около 10 лет, когда я начал задумываться о профессиональной карьере, о своих мечтах. В том возрасте я начал думать, и это прекрасное чувство, когда понимаешь, что это всё произошло со мной спустя 10 лет. Это какое-то сумасшествие для меня.
Я правда думаю, что лучшее чувство в мире — это быть номером один, знать, что я быстро достиг своей мечты!
На «Ролан Гаррос» я чувствую любовь людей. Я не знаю, поддерживают ли меня фанаты отсутствующего Рафаэля Надаля или нет, но я чувствовал [в матче первого круга] энергию толпы. Я чувствовал любовь, и это здорово", — сказал Алькарас на пресс-конференции.
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