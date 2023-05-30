Отец Карацева оценил перспективы теннисиста на «Ролан Гаррос»

Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, уверен, что травма бедра уже не помешает сыну продвигаться по сетке текущего «Ролан Гаррос».
В первом раунде «Ролан Гаррос» Аслан Карацев обыграл Алексей Попырина, выступающего за Австралию — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.
«Переживал сегодня за подачу Аслана, можно было лучше. По игре, в целом, вопросов нет. Травма бедра, которая была в Мадриде, уже не беспокоит. Он отдохнул, не играл в Риме, получилось восстановиться. По физическому состоянию и технике всё хорошо. Я думаю, он может далеко пройти по сетке, но как будет на деле — не знаю. Свою роль играет погода. Сегодня он играл днём, на солнце, при высокой влажности, в такое время ему тяжело. Конечно, играть в вечернюю сессию удобнее.
Следующий соперник — Фрэнсис Тиафо. Он играет агрессивно, физически здоров и психологически устойчив. Американец будет биться за победу. Для Аслана в этом матче тоже многое будет зависеть от погоды. Если будут комфортные условия, то шансы пройти дальше психологически высокие», — сказал Карацев-старший в интервью Metaratings.ru.
- 30 мая 2023
-
10:21
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:22
-
09:00
-
08:00
-
06:56
-
02:05
-
00:52
-
00:43
-
00:35
-
00:12
- 29 мая 2023
-
23:59
-
23:50
-
23:43
-
23:41
-
23:27
-
23:18
-
22:58
-
22:45
-
22:32
-
22:32
-
22:22
-
22:03
-
21:53
-
21:43
-
21:30
-
21:26
-
21:12
-
20:59
-
20:45