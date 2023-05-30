Отец Карацева оценил перспективы теннисиста на «Ролан Гаррос»

Казбек Карацев, отец российского теннисиста Аслана Карацева, уверен, что травма бедра уже не помешает сыну продвигаться по сетке текущего «Ролан Гаррос».

В первом раунде «Ролан Гаррос» Аслан Карацев обыграл Алексей Попырина, выступающего за Австралию — 6:3, 6:7 (4:7), 6:1, 6:2.

«Переживал сегодня за подачу Аслана, можно было лучше. По игре, в целом, вопросов нет. Травма бедра, которая была в Мадриде, уже не беспокоит. Он отдохнул, не играл в Риме, получилось восстановиться. По физическому состоянию и технике всё хорошо. Я думаю, он может далеко пройти по сетке, но как будет на деле — не знаю. Свою роль играет погода. Сегодня он играл днём, на солнце, при высокой влажности, в такое время ему тяжело. Конечно, играть в вечернюю сессию удобнее.

Следующий соперник — Фрэнсис Тиафо. Он играет агрессивно, физически здоров и психологически устойчив. Американец будет биться за победу. Для Аслана в этом матче тоже многое будет зависеть от погоды. Если будут комфортные условия, то шансы пройти дальше психологически высокие», — сказал Карацев-старший в интервью Metaratings.ru.