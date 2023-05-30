Мирра Андреева — Элисон Риске: онлайн-трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 30 мая, российская теннисистка, 143-я ракетка мира 16-летняя Мирра Андреева проведёт дебютный матч в основной сетке на турнире «Ролан Гаррос». В первом круге соревнований спортсменка встретится с 85-й ракеткой мира из США Элисон Риске. Поединок представлен первым запуском на корте №10 и начнётся около 12:00 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Мирры Андреевой с Элисон Риске в первом круге турнира «Ролан Гаррос».
Ранее россиянка и американка никогда не играли друг против друга. Мирра Андреева в этом сезоне дебютировала на взрослых соревнованиях: на грунтовом турнире WTA-1000 в Мадриде спортсменка дошла до четвёртого круга, разгромив 14-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю и 17-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт. Элисон Риске в 2023 году ещё не выступала на грунте: в последний раз она играла на харде в Индиан-Уэллсе, где выбыла в первом круге после поражения от 153-й ракетки мира Элизабет Мандлик (США).
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