Карацев — о возвращении к работе с Яцыком: всё зависит от химии тренера и спортсмена

Российский теннисист Аслан Карацев прокомментировал своё физическое состояние в этом сезоне, а также рассказал о причинах возвращения к работе с тренером Егором Яцыком, с которым спортсмен прервал сотрудничество в декабре 2022 года.

«Я люблю играть на больших турнирах, я чувствую себя комфортно, когда я играю с топовыми игроками. Я играл Мюнхен, отыграл там квалификацию, прошёл пару матчей, потом проиграл во втором круге основы и поехал в Мадрид. Там я уже себя комфортно чувствовал, я уже понимал, что психологически и физически я здоров и чувствую себя в своей тарелке.

Возвращение к работе с Егором Яцыком? Я пробовал других тренеров. Это зависит не от работы тренера, а от того, какая у спортсмена с ним химия. Если у тебя есть химия с человеком, то не имеет значения, какой величины тренер. Её нелегко найти, не каждый игрок подходит любому тренеру. Мы с Егором обговорили всё и вернулись к работе. Можно сказать, что на ошибках учатся. Мы тренируемся, отдаёмся полностью, на 100%. Убираем эмоции в сторону и концентрируемся на работе», — приводит слова Карацева Youtube-канал «Больше!»