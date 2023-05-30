Даниил Медведев — Тьяго Уайлд: текстовая трансляция матча первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 30 мая, российский теннисист Даниил Медведев, вторая ракетка мира, проведёт свой стартовый матч на турнире «Ролан Гаррос». В первом круге спортсмен встретится с бразильским теннисистом Тьяго Уайлдом, 172-й ракеткой мира. Поединок запланирован вторым запуском на корте Филиппа Шатрье, он начнётся приблизительно в 14:15 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Даниила Медведева и Тьяго Уайлда в первом круге «Ролан Гаррос».
Ранее теннисисты никогда не играли друг против друга. Даниил Медведев в этом сезоне одержал сенсационную первую в карьере победу на грунтовом «Мастерсе» в Риме, завершившемся за неделю до «Ролан Гаррос»: теннисист обыграл в финале турнира датчанина Хольгера Руне, шестую ракетку мира на данный момент. Тьяго Уайлд же прошёл квалификацию «Ролан Гаррос». В этом сезоне спортсмен ещё не принимал участия в крупных турнирах ATP.
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