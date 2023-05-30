Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Беременная Серена Уильямс: я серьёзно пытаюсь понять, ребёнок спереди или сзади

Беременная Серена Уильямс: я серьёзно пытаюсь понять, ребёнок спереди или сзади
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, победительница 23 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американская теннисистка Серена Уильямс, ранее сообщившая, что беременна вторым ребёнком, поделилась новыми фотографиями.

Фото: Социальные сети Серены Уильямс

«Осторожно: вещи не всегда такие, какими кажутся. Я серьёзно пытаюсь понять, ребёнок спереди или сзади», — подписала экс-теннисистка фотографию.

Муж Серены Уильямс, американский предприниматель Алексис Оганян, прокомментировал пост супруги: «Этот ребёнок пинается гораздо больше, чем Олимпия (старшая дочь пары. — прим. «Чемпионата»). Он везде!»

Старшая дочь пары, Олимпия Оганян, родилась в 2017 году: в том же году Серена Уильямс, уже будучи беременной, выиграла свой последний в карьере турнир «Большого шлема» — Открытый чемпионат Австралии.

Что происходит на «Ролан Гаррос»
Мирра Андреева во 2-м круге дебютного «РГ»! Её сестра Эрика и Медведев ждут. LIVE!
Live
Мирра Андреева во 2-м круге дебютного «РГ»! Её сестра Эрика и Медведев ждут. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023