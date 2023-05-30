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Мирра Андреева разгромила Элисон Риске в первом круге «Ролан Гаррос»

Мирра Андреева разгромила Элисон Риске в первом круге «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка, 143-я ракетка мира Мирра Андреева одержала разгромную победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос». Спортсменка уверенно обыграла американку Элисон Риске, занимающую 85-е место в рейтинге WTA. Встреча теннисисток завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Для первой победы на турнирах «Большого шлема» 16-летней Мирре Андреевой потребовалось 56 минут. Теннисистка за это время выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Элисон Риске в этом матче один эйс, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и одна двойная ошибка.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 12:05 МСК
Мирра Андреева
143
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		1  
         
Элисон Риске
85
США
Элисон Риске
Э. Риске
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