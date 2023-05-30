Мирра Андреева разгромила Элисон Риске в первом круге «Ролан Гаррос»
Поделиться
Российская теннисистка, 143-я ракетка мира Мирра Андреева одержала разгромную победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос». Спортсменка уверенно обыграла американку Элисон Риске, занимающую 85-е место в рейтинге WTA. Встреча теннисисток завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.
Для первой победы на турнирах «Большого шлема» 16-летней Мирре Андреевой потребовалось 56 минут. Теннисистка за это время выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Элисон Риске в этом матче один эйс, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и одна двойная ошибка.
Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.
Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 12:05 МСК
143
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
85
Элисон Риске
Э. Риске
Комментарии
- 30 мая 2023
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
12:20
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:16
-
10:58
-
10:51
-
10:50
-
10:21
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:22
-
09:00
-
08:00
-
06:56
-
02:05
-
00:52
-
00:43
-
00:35
-
00:12
- 29 мая 2023
-
23:59
-
23:50
-
23:43
-
23:41
-
23:27
-
23:18
-
22:58
-
22:45
Партнерский контент