Мирра Андреева разгромила Элисон Риске в первом круге «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, 143-я ракетка мира Мирра Андреева одержала разгромную победу в первом круге турнира «Ролан Гаррос». Спортсменка уверенно обыграла американку Элисон Риске, занимающую 85-е место в рейтинге WTA. Встреча теннисисток завершилась в двух сетах со счётом 6:2, 6:1.

Для первой победы на турнирах «Большого шлема» 16-летней Мирре Андреевой потребовалось 56 минут. Теннисистка за это время выполнила один эйс, реализовала пять брейк-пойнтов из шести и не допустила ни одной двойной ошибки. На счету Элисон Риске в этом матче один эйс, один реализованный брейк-пойнт из четырёх и одна двойная ошибка.

Во втором круге россиянка встретится с победительницей матча между украинкой Ангелиной Калининой и француженкой Диан Парри.