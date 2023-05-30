Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова: текстовая трансляция первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 30 мая, представительница Казахстана, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина проведёт свой матч первого круга на турнире «Ролан Гаррос», в котором спортсменка встретится с чешкой Брендой Фрухвиртовой, 146-й ракеткой мира. Поединок пройдёт на корте Сюзанн Ленглен, матч заявлен в третьем порядке и начнётся не ранее 15:30 по московскому времени.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Елены Рыбакиной и Бренды Фрухвиртовой в первом круге турнира «Ролан Гаррос».
Ранее спортсменки никогда не играли друг против друга. Елена Рыбакина неделей ранее одержала победу на грунтовом турнире WTA-1000, проходившем в Риме (Италия). Бренда Фрухвиртова в этом грунтовом сезоне выступала только в Мадриде (Испания), где в первом круге проиграла россиянке Анне Калинской.
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