Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова: текстовая трансляция первого круга «Ролан Гаррос»

Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова: текстовая трансляция первого круга «Ролан Гаррос»
Комментарии

Сегодня, 30 мая, представительница Казахстана, четвёртая ракетка мира Елена Рыбакина проведёт свой матч первого круга на турнире «Ролан Гаррос», в котором спортсменка встретится с чешкой Брендой Фрухвиртовой, 146-й ракеткой мира. Поединок пройдёт на корте Сюзанн Ленглен, матч заявлен в третьем порядке и начнётся не ранее 15:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию встречи Елены Рыбакиной и Бренды Фрухвиртовой в первом круге турнира «Ролан Гаррос».

Ранее спортсменки никогда не играли друг против друга. Елена Рыбакина неделей ранее одержала победу на грунтовом турнире WTA-1000, проходившем в Риме (Италия). Бренда Фрухвиртова в этом грунтовом сезоне выступала только в Мадриде (Испания), где в первом круге проиграла россиянке Анне Калинской.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Бренда Фрухвиртова
146
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Материалы по теме
Мирра Андреева во 2-м круге дебютного «РГ»! Её сестра Эрика и Медведев ждут. LIVE!
Live
Мирра Андреева во 2-м круге дебютного «РГ»! Её сестра Эрика и Медведев ждут. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023