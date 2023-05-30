Определилась соперница Мирры Андреевой во втором круге «Ролан Гаррос»

Определилась соперница российской теннисистки Мирры Андреевой, 143-й ракетки мира, во втором круге турнира «Большого шлема», «Ролан Гаррос». Ей стала 79-я ракетка мира из Франции Диан Парри, в двух сетах первого круга победившая украинку Ангелину Калинину, занимающую 26-е место в рейтинге WTA. Встреча теннисисток завершилась со счётом 6:2, 6:3.

Мирра Андреева и Диан Парри ранее никогда не играли друг с другом. 20-летняя француженка не провела в 2023 году ни одного матча на турнире WTA: спортсменка снялась с первого круга турнира в Страсбурге (Франция) в конце мая, а до этого не выступала в грунтовом сезоне на уровне WTA. Её последний крупный старт — Открытый чемпионат Австралии, где Диан Парри в первом круге проиграла американке Тейлор Таунсенд.

Мирра Андреева же показала хорошую форму на грунте: на турнире WTA-1000 в Мадриде (Испания) теннисистка прошла до четвёртого круга, победив по пути в том числе 14-ю ракетку мира из Бразилии Беатрис Хаддад-Майю и 17-ю ракетку мира из Польши Магду Линетт.