Джокович на «Ролан Гаррос» подарил детям на трибунах свои полотенца

Легендарный теннисист Новак Джокович после стартового матча на «Ролан Гаррос» — 2023 подарил юным болельщикам на трибунах свои полотенца в качестве сувенира. Один из детей был одет в такую же форму, как у Джоковича. С ним Новак сделал совместную фотографию.
Фото: Скриншот видео из соцсетей
Напомним, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции посеянный третьим Джокович нанёс поражение представителю США Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.
Джокович 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
Для Джоковича это уже 19-й «Ролан Гаррос». В 2016 и 2021 году Новак выигрывал турнир. Ковачевич здесь дебютировал в основной сетке турнира «Большого шлема». Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Джокович встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.
- 30 мая 2023
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