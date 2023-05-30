Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джокович на «Ролан Гаррос» подарил детям на трибунах свои полотенца

Джокович на «Ролан Гаррос» подарил детям на трибунах свои полотенца
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный теннисист Новак Джокович после стартового матча на «Ролан Гаррос» — 2023 подарил юным болельщикам на трибунах свои полотенца в качестве сувенира. Один из детей был одет в такую же форму, как у Джоковича. С ним Новак сделал совместную фотографию.

Фото: Скриншот видео из соцсетей

Напомним, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович вышел во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Открытого чемпионата Франции посеянный третьим Джокович нанёс поражение представителю США Александру Ковачевичу со счётом 6:3, 6:2, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 2 часа 26 минут.

Джокович 10 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 из 12 брейк-пойнтов. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

Для Джоковича это уже 19-й «Ролан Гаррос». В 2016 и 2021 году Новак выигрывал турнир. Ковачевич здесь дебютировал в основной сетке турнира «Большого шлема». Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Джокович встретится с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.

Материалы по теме
Джокович оставил политическое послание на «Ролан Гаррос». Накажут ли серба?
Джокович оставил политическое послание на «Ролан Гаррос». Накажут ли серба?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023