Мирра Андреева одержала первую в карьере победу в основной сетке турниров «Большого шлема»

16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, 143-я ракетка мира, одержала дебютную победу в основной сетке взрослых турниров «Большого шлема». Сегодня, 30 мая, спортсменка в двух сетах первого круга «Ролан Гаррос» одержала победу над американкой Элисон Риске, 85-й ракеткой мира.

Ранее Мирра Андреева участвовала только в юниорских турнирах «Большого шлема»: на «Ролан Гаррос» и US Open среди девушек в 2022 году теннисистка проиграла в четвертьфинале, а на юниорском Открытом чемпионате Австралии в финале уступила другой россиянке, Алине Корнеевой.

Во втором круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграет с 79-й ракеткой мира из Франции Диан Парри, которая ранее выбила из турнира 26-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину.