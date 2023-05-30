Мирра Андреева одержала первую в карьере победу в основной сетке турниров «Большого шлема»
Поделиться
16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева, 143-я ракетка мира, одержала дебютную победу в основной сетке взрослых турниров «Большого шлема». Сегодня, 30 мая, спортсменка в двух сетах первого круга «Ролан Гаррос» одержала победу над американкой Элисон Риске, 85-й ракеткой мира.
Ранее Мирра Андреева участвовала только в юниорских турнирах «Большого шлема»: на «Ролан Гаррос» и US Open среди девушек в 2022 году теннисистка проиграла в четвертьфинале, а на юниорском Открытом чемпионате Австралии в финале уступила другой россиянке, Алине Корнеевой.
Во втором круге «Ролан Гаррос» Мирра Андреева сыграет с 79-й ракеткой мира из Франции Диан Парри, которая ранее выбила из турнира 26-ю ракетку мира из Украины Ангелину Калинину.
Комментарии
- 30 мая 2023
-
14:43
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
12:20
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:16
-
10:58
-
10:51
-
10:50
-
10:21
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:40
-
09:39
-
09:31
-
09:22
-
09:00
-
08:00
-
06:56
-
02:05
-
00:52
-
00:43
-
00:35
Партнерский контент