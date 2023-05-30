Елена Веснина высказалась о первой в карьере победе Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка, олимпийская чемпионка, победительница турниров «Большого шлема» в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу россиянки Мирры Андреевой в первом круге турнира «Ролан Гаррос».
«Уверенная победа. Мирра играет на таком уровне, будто она в туре уже достаточно давно. Поздравляю Мирру! Думаю, на этой победе она не остановится, потому что только набирает обороты. Мирра уже познакомилась с парижским грунтом и находится в хорошей форме.
Зачастую на соперников сильно давит, когда выходишь играть против 16-летней девочки, которая сотворила какие-то сенсации и не проигрывает на протяжении долгого времени. Мирра — молодец. Она ещё не сказала последнее слово на «Ролан Гаррос» и пройдёт дальше», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 30 мая 2023
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