«Я в это время ещё спать должен». Бублик — после 0:6 в первом сете на «Ролан Гаррос»

Казахстанский теннисист, 51-я ракетка мира Александр Бублик крайне эмоционально прокомментировал своё поражение в первом сете первого круга турнира «Ролан Гаррос»: в нём спортсмен сокрушительно проиграл 129-й ракетке мира из Италии Джулио Цеппьери со счётом 0:6.

«Это… (нецензурная брань на русском языке. — прим. «Чемпионата»), я не могу играть раньше трёх часов дня. Я в это время ещё спать должен (….) Думаю, в пять сетов заберу», — сказал спортсмен во время перерыва между сетами, сидя на скамейке.

Сейчас идёт второй сет матча, в котором Бублик уже взял несколько очков. Победитель встречи сыграет во втором круге с финалистом «Ролан Гаррос» прошлого года, норвежским теннисистом Каспером Руудом, четвёртой ракеткой мира.