«Я в это время ещё спать должен». Бублик — после 0:6 в первом сете на «Ролан Гаррос»
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Казахстанский теннисист, 51-я ракетка мира Александр Бублик крайне эмоционально прокомментировал своё поражение в первом сете первого круга турнира «Ролан Гаррос»: в нём спортсмен сокрушительно проиграл 129-й ракетке мира из Италии Джулио Цеппьери со счётом 0:6.
«Это… (нецензурная брань на русском языке. — прим. «Чемпионата»), я не могу играть раньше трёх часов дня. Я в это время ещё спать должен (….) Думаю, в пять сетов заберу», — сказал спортсмен во время перерыва между сетами, сидя на скамейке.
Сейчас идёт второй сет матча, в котором Бублик уже взял несколько очков. Победитель встречи сыграет во втором круге с финалистом «Ролан Гаррос» прошлого года, норвежским теннисистом Каспером Руудом, четвёртой ракеткой мира.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:15 МСК
51
Александр Бублик
А. Бублик
2-й сет
0 : 1
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|3
129
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
Комментарии
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