Диан Парри — о встрече с Миррой Андреевой: это будет прекрасный матч

Французская теннисистка, 79-я ракетка мира Диан Парри поделилась мнением о своей сопернице во втором круге «Ролан Гаррос», россиянке Мирре Андреевой, 143-й ракетке мира.

«Я её совсем не знаю. Она очень молода, поэтому я никогда не играла против неё среди юниоров, и она прекрасно выступает на профессиональном ринге. Она новичок, и у меня было не так много возможностей увидеть её игру, поэтому я знаю, что это будет тяжёлый матч. Она играет очень хорошо. Недавно у неё были отличные результаты, так что это будет прекрасный матч», — сказала Диан Парри на пресс-конференции после победы в матче первого круга, где спортсменка в двух сетах одержала победу над 26-й ракеткой мира из Украины Ангелиной Калининой.