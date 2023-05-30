Диан Парри — о встрече с Миррой Андреевой: это будет прекрасный матч
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Французская теннисистка, 79-я ракетка мира Диан Парри поделилась мнением о своей сопернице во втором круге «Ролан Гаррос», россиянке Мирре Андреевой, 143-й ракетке мира.
«Я её совсем не знаю. Она очень молода, поэтому я никогда не играла против неё среди юниоров, и она прекрасно выступает на профессиональном ринге. Она новичок, и у меня было не так много возможностей увидеть её игру, поэтому я знаю, что это будет тяжёлый матч. Она играет очень хорошо. Недавно у неё были отличные результаты, так что это будет прекрасный матч», — сказала Диан Парри на пресс-конференции после победы в матче первого круга, где спортсменка в двух сетах одержала победу над 26-й ракеткой мира из Украины Ангелиной Калининой.
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