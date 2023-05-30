Селиваненко отреагировал на первую в карьере победу Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко поделился мнением о первой в карьере победе 16-летней россиянки Мирры Андреевой, 143-й ракетки мира, на «Ролан Гаррос».
«Конечно, подобная серия результатов не может не впечатлять. Мирра поймала успешную волну. При этом надо помнить, что это только начало того, что, надеюсь, станет длинной и успешной карьерой», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Сегодня, 30 мая, Мирра Андреева уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос», в двух сетах обыграв американку Элисон Риске, 85-ю ракетку мира, со счётом 6:2, 6:1. Следующей соперницей россиянки станет француженка Диан Парри, победившая в первом круге 26-ю ракетку мира, украинку Ангелину Калинину.
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