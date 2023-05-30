Расписание «Ролан Гаррос» на 31 мая: сыграют Касаткина, Джокович, Алькарас и Рублёв

Стало известно расписание матчей среды, 31 мая, на Открытом чемпионате Франции. Стартуют встречи второго круга «Ролан Гаррос», среди их участников — 11 российских теннисистов, а также первая ракетка мира из Испании Карлос Алькарас, третья ракетка мира из Сербии Новак Джокович и пятая ракетка мира из Греции Стефанос Циципас.
«Ролан Гаррос», 31 мая. Корт Филиппа Шатрие
Джессика Пегула (США, 3) — Камила Джорджи (Италия)
Каролин Гарсия (Франция, 5) — Анна Блинкова (Россия)
Карлос Алькарас (Испания, 1) — Таро Дэниэл (Япония)
Не ранее 21:15 Новак Джокович (Сербия, 3) — Мартон Фучович (Венгрия)
«Ролан Гаррос», 31 мая. Корт Сюзанн Ленглен
Роберто Карбальес-Баэна (Испания) — Стефанос Циципас (Греция, 5)
Маркета Вондроушова (Чехия) — Дарья Касаткина (Россия, 9)
Ирина Шиманович (Беларусь) — Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Люка Пуй (Франция) — Кэмерон Норри (Великобритания, 13)
«Ролан Гаррос», 31 мая. Корт Симона Матье. Третий и четвёртый запуск
Корентен Муте (Франция) — Андрей Рублёв (Россия, 7)
Леолия Жанжан (Франция) — Элина Аванесян (Россия)
«Ролан Гаррос», 31 мая. Корт №14. Третий запуск
Слоан Стивенс (США) — Варвара Грачёва (Россия)
«Ролан Гаррос», 31 мая. Корт №7. Второй и четвёртый запуск
Людмила Самсонова (Россия, 15) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
Лоренцо Музетти (Италия, 17) — Александр Шевченко (Россия)
«Ролан Гаррос», 31 мая. Корт №6. Третий запуск
Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия)
«Ролан Гаррос», 31 мая. Корт №12. Второй запуск
Маяр Шериф Ахмед Шериф (Египет) — Анастасия Потапова (Россия, 24)
«Ролан Гаррос», 31 мая. Корт №13. Четвёртый запуск
Магдалена Фрех (Польша) — Камилла Рахимова (Россия)
- 30 мая 2023
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