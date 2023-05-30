Мирра Андреева: Соболенко надрала мне задницу, это был хороший урок

Российская теннисистка Мирра Андреева, 143-я ракетка мира, поделилась воспоминаниями о поражении в матче с Ариной Соболенко. Напомним, юная россиянка уступила в Мадриде в двух сетах второй ракетке мира и чемпионке Australian Open.

«Если честно, она надрала мне задницу. Извините, но так и есть. Тогда у меня даже времени на раздумья не было ни во время розыгрышей, ни между ними, потому что она играла очень быстро. Это был хороший матч, но, наверное, я могла бы больше менять ритм. Это был хороший опыт, пусть я и выиграла только четыре гейма. Наверное, это стало хорошим уроком, раз сейчас я здесь. Может, если сыграю против неё, смогу взять реванш. Кто знает?» — сказала Андреева на пресс-конференции.