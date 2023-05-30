Зверев вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Харриса
Поделиться
Немецкий теннисист Александр Зверев, 27-я ракетка мира, стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, 294-й ракеткой мира, в первом круге. Встреча спортсменов завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1.
Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. Александр Зверев за это время выполнил девять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил семь двойных ошибок. На счету Ллойда Джорджа Харриса семь выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт из семи и только одна двойная ошибка.
Во втором круге Зверев встретится с представителем Словакии Алексом Молчаном, ранее сегодня, 30 мая, обыгравшим француза Юго Гастона. Это будет первый личный матч спортсменов.
Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:00 МСК
27
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|
|6 0
|1
294
Ллойд Джордж Харрис
Л. Харрис
Комментарии
- 30 мая 2023
-
17:04
-
16:48
-
16:37
-
16:36
-
16:02
-
16:02
-
15:42
-
15:40
-
15:14
-
14:57
-
14:43
-
14:24
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:00
-
13:53
-
13:49
-
13:47
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
12:20
-
12:17
-
11:56
-
11:42
-
11:16
-
10:58
-
10:51
-
10:50
-
10:21
-
10:00
-
09:57
-
09:40
-
09:40
Партнерский контент