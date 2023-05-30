Зверев вышел во второй круг «Ролан Гаррос», обыграв Харриса

Немецкий теннисист Александр Зверев, 27-я ракетка мира, стартовал на «Ролан Гаррос» с победы над представителем ЮАР Ллойдом Джорджем Харрисом, 294-й ракеткой мира, в первом круге. Встреча спортсменов завершилась в трёх сетах со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:0), 6:1.

Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. Александр Зверев за это время выполнил девять эйсов, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил семь двойных ошибок. На счету Ллойда Джорджа Харриса семь выполненных эйсов, один реализованный брейк-пойнт из семи и только одна двойная ошибка.

Во втором круге Зверев встретится с представителем Словакии Алексом Молчаном, ранее сегодня, 30 мая, обыгравшим француза Юго Гастона. Это будет первый личный матч спортсменов.