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Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску: текстовая трансляция первого круга «Ролан Гаррос»

Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску: текстовая трансляция первого круга «Ролан Гаррос»
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Сегодня, 30 мая, в матче первого круга женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся представительница Беларуси Виктория Азаренко и канадская теннисистка Бьянка Андрееску. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Симоны Матьё и начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 19:00 МСК
Виктория Азаренко
18
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Бьянка Андрееску
42
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску

Теннисистки ранее ни разу ранее не встречались друг с другом в официальных матчах. Обе побеждали на турнирах «Большого шлема» (Виктория — на Australian Open в 2012 и 2013 году, Бьянка — на US Open — 2019) и в рейтинге были очень высоко. Азаренко — бывшая первая ракетка мира, а Андрееску была на четвёртой строчке.

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