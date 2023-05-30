Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску: текстовая трансляция первого круга «Ролан Гаррос»

Сегодня, 30 мая, в матче первого круга женского одиночного разряда на Открытом чемпионате Франции по теннису встретятся представительница Беларуси Виктория Азаренко и канадская теннисистка Бьянка Андрееску. Поединок поставлен последним, четвёртым запуском на корте Симоны Матьё и начнётся приблизительно в 19:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча первого круга «Ролан Гаррос» Виктория Азаренко — Бьянка Андрееску.

Теннисистки ранее ни разу ранее не встречались друг с другом в официальных матчах. Обе побеждали на турнирах «Большого шлема» (Виктория — на Australian Open в 2012 и 2013 году, Бьянка — на US Open — 2019) и в рейтинге были очень высоко. Азаренко — бывшая первая ракетка мира, а Андрееску была на четвёртой строчке.