Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Александр Бублик уступил Джулио Цеппьери в матче 1-го круга «Ролан Гаррос»

Александр Бублик уступил Джулио Цеппьери в матче 1-го круга «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии

51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос», уступив в матче первого круга 129-й ракетке мира из Италии Джулио Цеппьери.

Игра завершилась победой итальянского теннисиста в пяти сетах со счётом 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5. Общая продолжительность матча составила 3 часа 20 минут. Бублик 17 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Джулио Цеппьери встретится с прошлогодним финалистом турнира, четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом,

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.

Ролан Гаррос (м). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 14:15 МСК
Александр Бублик
51
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
0 		6 6 3 5
6 		4 4 6 7
             
Джулио Цеппьери
129
Италия
Джулио Цеппьери
Д. Цеппьери
Материалы по теме
«Я в это время ещё спать должен». Бублик — после 0:6 в первом сете на «Ролан Гаррос»
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023