Александр Бублик уступил Джулио Цеппьери в матче 1-го круга «Ролан Гаррос»

51-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик не смог выйти в следующую стадию «Ролан Гаррос», уступив в матче первого круга 129-й ракетке мира из Италии Джулио Цеппьери.
Игра завершилась победой итальянского теннисиста в пяти сетах со счётом 6:0, 4:6, 4:6, 6:3, 7:5. Общая продолжительность матча составила 3 часа 20 минут. Бублик 17 раз подал навылет, допустил 12 двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из десяти заработанных. На счету его соперника восемь эйсов, четыре двойные ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.
Во втором круге соревнований «Большого шлема» во Франции Джулио Цеппьери встретится с прошлогодним финалистом турнира, четвёртой ракеткой мира, норвежцем Каспером Руудом,
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
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