Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Онс Жабер отреагировала на то, что Мирра Андреева считает её своим кумиром

Онс Жабер отреагировала на то, что Мирра Андреева считает её своим кумиром
Getty Images
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая вторая ракетка мира 28-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер отреагировала на то, что 16-летняя россиянка Мирра Андреева назвала её своим кумиром.

«Да, я видела. Это действительно приятно. Каково знать, что 16-летний игрок равняется на меня? Ну, во-первых, я чувствую себя старой (улыбается). Честно говоря, это поразительно, видеть, что она говорит обо мне и у неё всё отлично. Очень рада за неё.

Надеюсь, мы сможем сыграть друг против друга. Я смогу подарить ей фото с моим автографом, которое она сможет поставить в своей спальне. Не знаю. Это впервые, когда кто-то так говорит обо мне. Это нечто особенное.

Честно говоря, я всегда стараюсь вдохновлять новое поколение и горжусь этим. Это, безусловно, будет мотивировать меня работать лучше и быть лучшим игроком на площадке и за её пределами», — сказала Жабер на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2023 Андреева и Жабер смогут встретиться только в полуфинале. Отметим, что на вопрос о кумирах сама Жабер назвала россиянку Марию Шарапову.

Материалы по теме
Фантастика! Медведев сенсационно проиграл на старте «РГ» бразильцу из топ-200. LIVE!
Live
Фантастика! Медведев сенсационно проиграл на старте «РГ» бразильцу из топ-200. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023