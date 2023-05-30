Онс Жабер отреагировала на то, что Мирра Андреева считает её своим кумиром

Бывшая вторая ракетка мира 28-летняя теннисистка из Туниса Онс Жабер отреагировала на то, что 16-летняя россиянка Мирра Андреева назвала её своим кумиром.

«Да, я видела. Это действительно приятно. Каково знать, что 16-летний игрок равняется на меня? Ну, во-первых, я чувствую себя старой (улыбается). Честно говоря, это поразительно, видеть, что она говорит обо мне и у неё всё отлично. Очень рада за неё.

Надеюсь, мы сможем сыграть друг против друга. Я смогу подарить ей фото с моим автографом, которое она сможет поставить в своей спальне. Не знаю. Это впервые, когда кто-то так говорит обо мне. Это нечто особенное.

Честно говоря, я всегда стараюсь вдохновлять новое поколение и горжусь этим. Это, безусловно, будет мотивировать меня работать лучше и быть лучшим игроком на площадке и за её пределами», — сказала Жабер на пресс-конференции.

На «Ролан Гаррос» — 2023 Андреева и Жабер смогут встретиться только в полуфинале. Отметим, что на вопрос о кумирах сама Жабер назвала россиянку Марию Шарапову.