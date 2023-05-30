Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023

Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» четвёртая сеяная Рыбакина несла поражение представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Фрухвиртова не подала ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова в первом круге «Ролан Гаррос».

Рыбакина в пятый раз играет на «Ролан Гаррос», в 2021 году она дошла до четвертьфинала турнира.

Во втором круге Рыбакина сыграет с ещё одной представительницей Чехии Линдой Носковой.