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Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023

Елена Рыбакина уверенно вышла во второй круг «Ролан Гаррос» — 2023
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Теннисистка из Казахстана Елена Рыбакина вышла во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга «Ролан Гаррос» четвёртая сеяная Рыбакина несла поражение представительнице Чехии Бренде Фрухвиртовой, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 21 минуту.

Рыбакина девять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Фрухвиртова не подала ни одного эйса, шесть раз ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина — Бренда Фрухвиртова в первом круге «Ролан Гаррос».

Рыбакина в пятый раз играет на «Ролан Гаррос», в 2021 году она дошла до четвертьфинала турнира.

Во втором круге Рыбакина сыграет с ещё одной представительницей Чехии Линдой Носковой.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 16:45 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		2  
         
Бренда Фрухвиртова
146
Чехия
Бренда Фрухвиртова
Б. Фрухвиртова
Комментарии
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