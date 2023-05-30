Медведев проиграл в первом круге турнира «Большого шлема» впервые с 2020 года

Вторая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев не сумел выйти во второй круг на турнире «Большого шлема» впервые с «Ролан Гаррос» — 2020. На тот момент Медведев в четвёртый раз подряд не смог преодолеть барьер первого раунда на Открытом чемпионате Франции. Затем был четвертьфинал в 2021 году и четвёртый круг в 2022-м.

В 2023 году сенсационное поражение Медведеву в первом круге «Ролан Гаррос» нанёс 172-я ракетка мира бразильский теннисист Тьяго Уайлд, начавший соревнования с квалификации. За 4 часа 15 минут дебютант соревнований обыграл вторую ракетку мира со счётом 7:6 (7:5), 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:4.

В Австралии и США Медведев не смог выйти во второй круг турнира «Большого шлема» только в дебютном для него 2017 году.