Камельзон: не перестану любить Медведева после вылета с «Ролан Гаррос» в первом круге

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался о сенсационном поражении первой ракетки России Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга россиянин со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6 проиграл бразильцу Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).
«Вылет Медведева с «Ролан Гаррос» — большая потеря! Он был посеян под вторым номером на турнире, у него была шикарная сетка до финала. Не было никаких предпосылок для того, чтобы проиграть в первом же круге. Он мог выиграть этот «Ролан Гаррос»! А в итоге такой сюрприз.
Сложно сказать, почему сегодня всё так сложилось. Очень странное поражение Медведева. Это теннис! Поэтому он всем и интересен, в каждом матче может случиться всякое. После сегодняшнего поражения любить Медведева я не перестану. Он парень сильный, от этого вылета не умрёт. Это должно стать для него уроком. Нужно играть каждый матч, будто это финал турнира», — сказал Камельзон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
- 30 мая 2023
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