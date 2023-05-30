Вавассори совершил суперкамбэк в матче с Кецмановичем на старте «Ролан Гаррос»

148-я ракетка мира, итальянец Андреа Вавассори вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, обыграв в сверхнапряжённом матче первого круга 37-ю ракетку мира, серба Миомира Кецмановича – 5:7, 2:6, 7:6(8), 7:6(3), 7:6(9).
Общая продолжительность матча составила 5 часов и 10 минут. По ходу игры Вавассори отыграл пять матчболов – четыре на тай-брейке третьего сета и ещё один, когда Кецманович подавал на победу в пятой партии. Стоит отметить, что для итальянского теннисиста эта победа стала первой в матчах с соперниками из топ-50.
В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Андреа Вавассори сыграет с аргентинцем Генаро Альберто Оливьери (231-й в рейтинге ATP).
«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.
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