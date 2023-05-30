Федерация тенниса Косова подаст официальную жалобу на Джоковича

Федерация тенниса Косова подаст официальную жалобу на сербского теннисиста Новака Джоковича из-за политического высказывания, которое он оставил на камере после победы в матче первого круга «Ролан Гаррос», сообщает Sportskeeda.

Джокович выступил в поддержку сербов в Косове, написав на камере: «Косово — сердце Сербии. Остановите насилие». Организаторы Открытого чемпионата Франции не стали наказывать Новака, сославшись на то, что в регламенте турниров «Большого шлема» нет правил на этот счёт.

Однако Федерация тенниса Косова заявила, что будет добиваться дисциплинарных мер против бывшей первой ракетки мира как от Международной федерации тенниса (ITF), так и от организаторов «Ролан Гаррос».

В 2008 году 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» уже подвергался критике за свое высказывание: «Косово — это Сербия». На пресс-конференции в 2023 году Джокович заявил, что не сожалеет и не гарантирует, что повторит свой поступок ещё раз.