Селиваненко — о вылете Медведева с «РГ»: фаворит не всегда выходит победителем из игры
Поделиться
Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о сенсационном поражении второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Даниил со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6 проиграл бразильцу Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).
«Теннис тем и интересен, что в нём всегда есть место неожиданным результатам. Фаворит на бумаге не всегда выходит победителем из игры. Тьяго Уайлд сегодня сыграл свой лучший матч в карьере и смог в длинном пятисетовом матче обыграть одного из лидеров тура. Ну а разбор игры Даниила лучше оставить ему самому и его команде», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Комментарии
- 30 мая 2023
-
20:26
-
20:21
-
20:17
-
20:09
-
19:54
-
19:40
-
19:40
-
19:33
-
19:32
-
19:24
-
19:20
-
19:17
-
19:06
-
18:52
-
18:38
-
18:18
-
18:14
-
18:08
-
18:06
-
17:58
-
17:49
-
17:40
-
17:38
-
17:28
-
17:04
-
16:48
-
16:37
-
16:36
-
16:02
-
16:02
-
15:42
-
15:40
-
15:14
-
14:57
-
14:43
Партнерский контент