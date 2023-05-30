Селиваненко — о вылете Медведева с «РГ»: фаворит не всегда выходит победителем из игры

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о сенсационном поражении второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева на старте «Ролан Гаррос» — 2023. В матче первого круга Даниил со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 4:6 проиграл бразильцу Тьяго Уайлду (172-й в рейтинге ATP).

«Теннис тем и интересен, что в нём всегда есть место неожиданным результатам. Фаворит на бумаге не всегда выходит победителем из игры. Тьяго Уайлд сегодня сыграл свой лучший матч в карьере и смог в длинном пятисетовом матче обыграть одного из лидеров тура. Ну а разбор игры Даниила лучше оставить ему самому и его команде», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.