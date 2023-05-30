Свёнтек отдала только четыре гейма Бушкэ в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга соревнований Свёнтек уверенно обыграла испанку Кристину Бушкэ со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Бушкэ подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Следующая соперница Свёнтек определится в матче между представительницей Швейцарии Иленой Ин-Альбон, начавшей соревнования с квалификации, и американкой Клэр Лю.

Свёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос», также она выигрывала турнир в 2020 году.