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Свёнтек отдала только четыре гейма Бушкэ в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Свёнтек отдала только четыре гейма Бушкэ в стартовом матче «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира польская теннисистка Ига Свёнтек уверенно вышла во второй круг грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции. В матче первого круга соревнований Свёнтек уверенно обыграла испанку Кристину Бушкэ со счётом 6:4, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

Свёнтек один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть из восьми брейк-пойнтов. Бушкэ подала один эйс, дважды ошиблась на подаче и реализовала два брейк-пойнта.

Следующая соперница Свёнтек определится в матче между представительницей Швейцарии Иленой Ин-Альбон, начавшей соревнования с квалификации, и американкой Клэр Лю.

Свёнтек — действующая чемпионка «Ролан Гаррос», также она выигрывала турнир в 2020 году.

Ролан Гаррос (ж). 1-й круг
30 мая 2023, вторник. 19:20 МСК
Ига Свёнтек
1
Польша
Ига Свёнтек
И. Свёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Кристина Бушкэ
70
Испания
Кристина Бушкэ
К. Бушкэ
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