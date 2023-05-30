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Тейлор Фритц в трёх сетах разгромил Майкла Ммо и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Четвёртая ракетка мира, американец Тейлор Фритц вышел в следующую стадию «Ролан Гаррос» — 2023, уверенно обыграв в матче первого круга соотечественника Майкла Ммо.

Игра завершилась победой Фритца в трёх сетах со счётом 6:2, 6:1, 6:1. Общая продолжительность матча составила 1 час 32 минуты. По ходу игры Фритц 14 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 7 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету Ммо два эйса, шесть двойных ошибок и ни одного реализованного брейк-пойнта.

В следующем раунде соревнований «Большого шлема» во Франции Тейлор Фритц сыграет с победителем противостояния Ришар Гаске (Франция) — Артур Риндеркнеш (Франция).

«Ролан Гаррос» — 2023 проходит в Париже (Франция) с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд соревнований превышает € 49,6 млн.